Салехард, 19 августа 2020, 11:01 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Основные очаги заражения на 19 августа: Новый Уренгой — 39 положительных тестов; Ноябрьск — 8; Салехард — 4.
С начала пандемии в ЯНАО на 19 августа зарегистрировано 12 760 заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 11 950 человек, 84 пациента с COVID-19 скончались.