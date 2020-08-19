Москва, , 11:02 — REGNUM За последние 24 часа на территории России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 117 пациентов. Об этом 19 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также уточняется, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 989.

Кроме этого, указывается, что за это же время в России было выявлено 4828 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 937 321.

При этом сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 742 423 человек, 6795 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день количество проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 33,2 млн.