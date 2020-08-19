Тверь, , 11:00 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 19 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Выписаны с выздоровлением за сутки 16 пациентов, у которых ранее было выявлено заражение коронавирусом. Два пациента скончались.

Всего в Тверской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5114 человек, выписано 4024 человека, 173 скончались. В изоляции под постоянным медицинским наблюдением находятся 917 пациентов.