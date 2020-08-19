Псков, , 11:05 — REGNUM В Псковской области за истекшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 10 случаев больше, чем было зафиксировано днем ранее. Новыми очагами заражения стали православный монастырь и санаторий.

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По данным областного оперативного штаба на 19 августа, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области — 4279 за всё время пандемии. Выздоровели 3010 человек, в том числе 39 пациентов — за последние сутки. Скончались от COVID-19 за всё время 60 человек.

«В очаге Псково-Печерского монастыря в общей сложности уже 12 заболевших, в санатории «Гороховое озеро» — 10», — сообщил на своей странице в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, если жители Псковщины и дальше продолжат ответственно подходить ко всем рекомендациям властей по соблюдению безопасности в период пандемии, то «в случае наступления второй волны таких жёстких мер, как весной 2020 года, нам уже не понадобится».

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