Рязань, , 11:01 — REGNUM За минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 19 августа в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе выявили 6827 носителей коронавируса. Выздоровели 6049 человек, из них 16 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрирован ещё один летальный исход. Таким образом, общее количество скончавшихся пациентов с подтверждённым коронавирусом возросло до 39.