Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших в семь раз превысило новые выявленные случаи заражения — соответственно 259 и 36. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 19 августа, в Чувашии всего лабораторно подтверждено 7378 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки выявлено 36 носителей коронавируса.

Выздоровел в настоящее время 6001 человек, то есть более 81,3% от общего числа выявленных случаев заражения. Из них за последние сутки выписаны 259 человек. Лечение продолжают 1309 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 68 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии начнется диспансеризация населения, приостановленная из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение о внесении изменений в указ о санитарно-эпидемиологических мерах принял врио главы республики Олег Николаев.

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