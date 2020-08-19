Благовещенск, , 10:53 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов за 2019 год задекларировал доход в сумме 4,98 млн рублей. При этом судя по декларации, опубликованной на официальном сайте правительства региона, Орлов продал в 2019 году свой Mercedes-Benz, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2018 году доходы Орлова составляли 31,5 млн рублей, с учётом дохода от продажи имущества. Тогда в его декларации был указан в собственности автомобиль Mercedes-Benz S500 4 MATIC, 2007 года выпуска. В декларации за 2019 год доходы губернатора Приамурья снизились в шесть раз и уже не указан автомобиль.

Супруга Орлова в 2019 году официально заработала 2,75 млн рублей.

В собственности у четы Орловых нет недвижимости и автомобилей, в пользовании находится квартира площадью 88,6 кв.м.

У несовершеннолетнего ребёнка есть квартира в собственности площадью 70,4 кв. м. и в пользовании — 150 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованным сведениям о доходах бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, он в 2019 году заработал 8 692 634 рубля.