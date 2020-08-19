Волгоград, , 10:56 — REGNUM За истекшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 87 жителей Волгоградской области, сообщили 19 августа в региональном оперативном штабе. 155 человека выписаны с выздоровлением.

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В целом в Волгоградской области зарегистрировано 10 939 случаев заражения инфекцией. На лечении подтверждённым диагнозом находятся 3709 человек, в том числе 202 ребенка. С начала пандемии выздоровели 7150 человек.

В больницах с подозрением на коронавирус находятся 2431 взрослых и 64 ребёнка.