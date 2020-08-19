Кострома, 19 августа 2020, 10:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Костромской области количество вновь заражённых коронавирусом превысило число выздоровевших. Об этом в среду, 19 августа сообщает оперативный штаб.
За 24 часа SARS-CoV-2 заразились ещё 19 костромичей, 41 житель области излечился. Зафиксирован летальный исход больного COVID-19.
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Всего в регионе нарастающим итогом выявлено 2995 случаев заражения, выздоровели 2156 человек, 35 умерли. В стационарах находятся 117 пациентов, 687 заболевших проходят лечение амбулаторно.
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