Краснодар, , 10:49 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых пациентов семь детей в возрасте от четырёх до 17 лет.

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»В Краснодаре COVID-19 обнаружен у 35 человек, в Усть-Лабинском районе — у шести, в Выселковском и Северском районах — у пяти. В Тихорецком и Туапсинском районах заболели по четыре жителя, в Славянском, Красноармейском, Апшеронском — по три. В Тимашевском, Павловском, Кавказском районах и в Новороссийске по два зараженных», — уточнили в оперативном штабе.

Ещё в десяти муниципалитетах, в том числе в Сочи и Геленджике, подтвердилось по одному новому случаю заражения.

Всего с 12 марта на территории края положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 10 161 человека, 8556 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 148 жителей. 37 пациентов находятся в тяжёлом состоянии — 32 подключены к аппаратам ИВЛ, пятеро находятся на ЭКМО.