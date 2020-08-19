Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции работает над созданием руководящих принципов по вопросу ношения средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания в тех ситуациях, когда соблюдение социальной дистанции невозможно, например, в переполненном общественном транспорте. Об этом 18 августа со ссылкой на заявление генерального директора Агентства Йохана Карлсона сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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»Таким образом, проблема защиты полости рта вовсе не решена, но мы работаем над ней, уже довольно давно, испытывая на себе высокое давление со стороны», — заявил Карлсон.

Напомним, что в настоящее время в Швеции ношение масок в условиях пандемии коронавирусной инфекции никак не регламентируется. Более того, Агентство общественного здравоохранения Швеции даже не обратилось к гражданам с официальной рекомендацией носить маски в общественных местах.

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