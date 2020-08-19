Белгород, 19 августа 2020, 10:50 — REGNUM Ещё 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Белгородской области за прошедшие сутки. Выздоровели 58 человек, сообщили 19 августа в федеральном оперативном штабе.
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Общее количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус в регионе достигло 6854. Завершили лечение выздоровлением 5985 человек.
В России за последние сутки выявили 4828 носителей коронавируса.