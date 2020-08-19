Хабаровск, , 10:58 — REGNUM В Хабаровском крае увеличилось число выпускников, набравших больше 80 баллов по результатам ЕГЭ. 33 выпускника получили 100 баллов, трое из них — сразу по двум предметам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Наибольшее количество отличников зафиксировано по итогам сдачи русского языка — 17 человек получили 100 баллов, восемь — по истории, пять — по обществознанию. Также по одному стобалльному результату по химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, литературе.

100 баллов набрали выпускники в Хабаровске (21 человек), в Комсомольске-на-Амуре (пять человек), в Ванинском и Хабаровском районах — два участника, по одному — в районах им. Лазо, Николаевском, Советско-Гаванском.

По сравнению с 2019 годом доля выпускников школ, получивших 80 и более баллов, увеличилась по семи предметам.

Количество участников, удалённых с экзамена, по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза. Результаты ЕГЭ аннулированы пяти участникам (в 2019 году — девяти).

Всего в крае ЕГЭ сдавали 5711 человек, в том числе 5281 выпускник 2020 года, 389 выпускников прошлых лет, 19 обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 22 выпускника текущего года, прибывших для сдачи экзаменов из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 выпускника из Липецкой области сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.