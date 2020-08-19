Воронеж, , 10:41 — REGNUM Сразу 107 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Воронежской области, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 19 августа. Это рекордная цифра за последние дни.

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Согласно данным федеральной статистики, 160 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением. Также в федеральной статистике значатся три новые смерти пациентов с коронавирусом за сутки.

Всего в Воронежской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 12 954 человек, выздоровели 11 467. Данные по смертности сайта стопкоронавирус.ру, куда вносится вся статистика, отличаются от данных, которые ранее публиковались региональным оперативным штабом: на 19 августа в федеральную статистику включено ровно 100 летальных исходов. Региональный штаб на утро 18 августа сообщал о 13 смертях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 августа региональный штаб по коронавирусу Воронежской области отказался от ежедневной публикации данных по ситуации с коронавирусом в регионе.