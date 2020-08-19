Кострома, , 10:41 — REGNUM В Костроме на месте закрытой в 2014 году станции юных натуралистов хотят построить ресурсный центр естественно-научного образования. Об этом сообщает администрация Костромской области. В центре смогут заниматься школьники, планирующие получать эколого-биологическое и медицинское образование.

Здание станции юннатов

На территории станции, расположенной в центральной части города, построят новое здание и создадут аптекарский огород, учебно-опытный участок и альпийскую горку из растений, произрастающих в средней полосе. Посещать центр ежедневно смогут около ста учащихся двух костромских лицеев N32 и 34 и школы No30, занимающихся естественными направлениями. Средства на проект — 103 млн рублей выделены области из резервного фонда президента РФ.

Эскиз станции юннатов Https://adm44.ru/

«Безусловно, этот проект значим для костромских детей. Он создаст условия для развития естественно-научного цикла предметов, которые сейчас очень востребованы. Подготовка инженерных кадров, кадров для экономики всегда в тренде. Наряду с технопарком «Кванториумом» центр станет второй крупной площадкой для получения практических навыков по востребованным специальностям в городе», — прокомментировала информацию о создании центра уполномоченный по правам ребенка в Костромской области Татьяна Быстрякова.

Более скептичное мнение о будущем территории ИА REGNUM выразила костромская экоактивистка Наталья Цветкова, несколько лет подряд устраивающая акции и пикеты по «спасению станции юннатов». Активистка считает, что площадка должна быть доступна для посещения костромичам и туристам.

«Станция была разворована, разгромлена и приведена в негодность. Сейчас объект не охраняется, находиться в нём опасно. Поэтому, сделать что-то на этом месте — это лучше, чем ничего. Но почему-то в нашем городе не собирают активистов, хотя мы полгода стояли в одиночных пикетах у администрации области и говорили, что хотим публичного обсуждения. На территории станции имеются уникальные кедры, каштаны, туи, голубые ели. Три года назад я была там, и посещала теплицы, в которых росли тепличные фикусы и цветы по 20 сантиметров в диаметре. Для северных широт это уникально. Считаю, что необходимо сохранить оранжерею и пускать в неё костромичей, туристов, проводить там свадьбы и детские праздники. Это место может зарабатывать деньги! Но нас не услышали. В проекте с закрытым учебным заведением, которое горожане не смогут посетить нет интереса, всё это можно было бы разместить в другом месте», — возмутилась Цветкова.

Пикет за сохранение станции

Станция юннатов на улице Мясницкой была создана в Костроме в 1960-е годы. Учителя бесплатно обучали школьников ухаживать за растениями, питомцами в «живом уголке» и преподавали детям основы биологии. В 2014 году станцию объединили с эколого-биологическим центром «Следово». Позднее, в 2015 из-за недостатка средств в бюджете станцию юннатов реорганизовали, а секции допобразования перевели в другие помещения. В 2017 году станция подверглась разгрому вандалов. Городские власти трижды пытались продать землю вместе с учебными корпусами, но желающих приобрести участок не нашлось.

В 2019 году к администрации с инициативой создать на территории учебно-практическую базу обратились родители учеников школы N30. В настоящее время чиновники готовят документы для конкурса, в ходе которого предстоит определить исполнителя проекта. Начать строительство планируется в 2021 году.