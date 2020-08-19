Москва, , 10:40 — REGNUM В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 117 человек. Об этом 19 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

«Зафиксировано 117 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса в России зафиксировали 15 989 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РФ выявили 4828 носителей коронавируса.