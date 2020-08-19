Брянск, , 10:43 — REGNUM К новому учебному году готовы 100% образовательных организаций Брянской области. Об этом 19 августа на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Александр Богомаз.

Межведомственными комиссиями были приняты 338 дошкольных образовательных организаций, 466 общеобразовательных, 25 профессиональных и 107 организаций дополнительного образования. Готовность объектов проверяли с 5 по 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на питание школьников начальных классов до конца августа Брянская область получит 203,9 млн рублей из федерального бюджета.

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