Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Петербург сохраняет «лидирующую» позицию по суточной смертности от COVID-19. За последние сутки в городе подтвердили гибель еще 17 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 19 августа.

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Следом за Петербургом идет Москва с 10 смертями за сутки. Всего в Северной столице от COVID-19, по официальным данным, за время пандемии скончалось 2 293 человека. При этом власти признавали, что далеко не все летальные исходы, так или иначе связанные с коронавирусом, попали в эту статистику.

В РФ за сутки зафиксировано 117 летальных случаев COVID-19, за весь период в России от болезни скончались 15 989 человек.

Добавим, за сутки в Петербурге нашли еще 162 новых случая заражения коронавирусом. Общее число носителей достигло 34 487 человек за время пандемии по городу и 937 321 человека — по России.

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