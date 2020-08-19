Москва, , 10:35 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 4828 носителей коронавируса. Об этом 19 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 691. Далее следуют Петербург — 162, Подмосковье — 151, Свердловская область — 147, Нижегородская область — 138. Также в группе лидеров Ставрополье, Ростовская область и Красноярский край.

Всего в РФ выявили 937 321 случай заражения коронавирусом с начала распространения.