Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Еще 162 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Петербурге в последние сутки, сообщает 19 августа федеральный оперативный штаб.

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Это на пять случаев больше, чем днем ранее. Таким образом за все время пандемии в Северной столице подтвердили 34 487 случаев заражения. Город остается на втором месте по числу вновь выявленных носителей среди регионов страны.

Выздоровело от COVID-19 за все время в Петербурге 24 793 человека, включая 86 жителей за последние сутки. Погибло от болезни за всё время почти 2,3 тыс. горожан.

Добавим, в России выявили 4 828 носителей вируса в 85 регионах за последние сутки. Их общее число достигло 937 321 человека.

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