Омск, , 10:31 — REGNUM В Омске хирурги клинического кардиологического диспансера под руководством коллеги из Томска провели уникальную операцию. Как сообщили ИА REGNUM 19 августа в областном правительстве, медики впервые имплантировали пациенту кардиостимулятор, способный автономно контролировать сердечный ритм и синхронизировать работу различных отделов сердца. В случае необходимости будет выполнена процедура дефибрилляции для устранения жизнеугрожающей аритмии.

Подобные сложные операции ранее проводились только в федеральных центрах. Теперь их могут выполнить омские кардиохирурги, прошедшие обучение. Они смогут оперировать тяжёлых больных на базе диспансера.

Имплантация кардиостимулятора проводится пациентам с тяжёлой сердечной недостаточностью, которым уже не помогает обычное медикаментозное лечение.

Операция, проведенная малоинвазивным путём, длилась более двух часов. По словам медиков, 45-летний пациент сможет самостоятельно передвигаться уже через сутки. К обычной жизни он вернётся через пять-семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии хирурги республиканской клинической больницы провели уникальную операцию и пришили пациенту практически отрезанную руку.

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