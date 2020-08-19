Москва, , 10:29 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, который проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы, прибыл на очередное заседание в Пресненском суде по существу уголовного дела в отношении него. Об этом 19 августа сообщает Рен ТВ.

Также указывается, что Ефремов не стал отвечать на вопросы журналистов и прошел в здание Пресненского суда.

При этом известно, что на сегодняшнем заседании защита актера будет вести представление доказательств и возможен допрос Ефремова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 августа вдова Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвала артиста убийцей.

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