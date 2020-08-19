Кош-Агачский район, Алтай, , 10:28 — REGNUM В Республику Алтай прибыли сотрудники противочумных институтов страны для обследования природного очага чумы в Кош-Агачском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, прежде всего будет исследовано популярное у туристов плато Укок.

Кроме того, специалисты из Иркутска и Саратова проведут полевую дезинсекцию, поселковую дератизацию, возьмут на учёт численность носителей и переносчиков, возьмут пробы на исследование.

Как отмечается, подобные отряды работают в очаге чумы на Алтае на протяжении всего сезона, сменяя друг друга.

«В связи с тем, что природный очаг чумы в Кош-Агачском районе является одним из наиболее активных в Российской Федерации, ежегодно в работе по его исследованию принимают участие сотрудники научно-исследовательских противочумных институтов со всей России», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор по республике опроверг информацию о «вспышке чумы у животных на плато Укок».

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