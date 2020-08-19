Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 19 августа, за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 73 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе умерли 324 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 60 человек, на ИВЛ — 11 пациентов».

Всего в Новосибирской области выявлено 10 775 случаев заражения, коронавирусом, 9458 пациентов выписаны с выздоровлением.