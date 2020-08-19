Москва, , 10:23 — REGNUM В России кредитные обязательства перед банками имеет почти половина жителей России. Согласно результатам исследования «Райффайзенбанка», 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа.

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При этом у 20% опрошенных в настоящий момент имеется три и более кредита. Как показало исследование, жители страны предпочитают не брать слишком большие суммы. Так, общий объём обязательств у 40% опрошенных не превышает 100 тыс. рублей, пишет ТАСС. У 38% эта сумма не превышает 500 тыс. рублей.

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Чаще всего жители РФ берут кредит на покупку машины, строительство или покупку жилья, а также на ремонт.

Добавим, что участие в исследовании приняли две тысячи граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале 2020 года российские банки на 45,3% сократили выдачу потребительских кредитов. Так, с апреля по июнь было выдано 2,54 млн потребительских кредитов. Вместе с тем в июне было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.