Воронеж, , 10:22 — REGNUM В Воронежской области решили отказаться от ежедневной публикации статистики по коронавирусу, об этом 19 августа сообщил официальный телеграм-канал правительства Воронежской области.

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»Наш канал меняет периодичность публикации статистики по коронавирусу с ежедневной на еженедельную. Информация будет появляться в день проведения регионального штаба по борьбе с новой инфекцией. Тогда же в своде будем освещать основные тренды по ситуации», — говорится в сообщении.

Знакомиться со статистикой в ежедневном режиме предлагается «в ряде открытых официальных источников. В частности, на сайте стопкоронавирус. рф».

Отметим, что статистика о ситуации с коронавирусом в регионе публиковалась региональными властями в ежесуточном режиме с марта.