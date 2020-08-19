Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM За последние сутки в Ленинградской области лабораторным путем подтвердили наличие коронавируса еще у 28 человек. Об этом 19 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Напомним, днем ранее в регионе было выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. А в предшествующие этому двое суток выявлялось по 28 инфицированных.

Ленинградская область оказалась в числе регионов РФ с наименьшими темпами прироста за сутки, с показателем +0,4%.

Нарастающим итогом в Ленобласти подтверждено 6455 случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии.

За последние сутки выписано по выздоровлению 16 жителей Ленобласти, общее число переболевших достигло 4772 человек. Количество летальных исходов не увеличилось и составляет 70 случаев.

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