Рязань, , 10:16 — REGNUM 29-летнего жителя города Воронежа подозревают в двух вооружённых разбойных нападениях на офисы выдачи микрозаймов в Рязанской области. Злоумышленника задержали в окрестностях Рязани, ранее он уже отбывал наказание за аналогичные преступления, сообщили 19 августа в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию в августе 2020 года поступило два заявления о нападениях на офисы финансово-кредитных учреждений. В Скопине после открытия офиса неизвестный в капюшоне и маске ворвался в помещение и в присутствии посетительницы, угрожая ножом, потребовал у администратора деньги. Добычей налётчика стали 30,4 тысячи рублей. В Ряжске грабитель в перчатках и с ножом похитил боле 4,5 тыс. рублей. Оба момента разбойных нападений зафиксированы камерами видеонаблюдения. После этих нападений рязанские полицейские выставили посты возле офисов микрозаймов, а оперативники сумели установить личность преступника. 29-летнего жителя Воронежа задержали в автомобиле знакомого в окрестностях Рязани, он планировал покинуть Рязанскую область.

Мужчина ранее уже отбывал наказание за грабёж и разбойное нападение на офис выдачи микрозаймов. Он приехал в одно из сёл Скопинского района в гости к своему знакомому по исправительной колонии. Когда у воронежца закончились деньги, он решил ограбить кредитное отделение. В каждом случае злоумышленник использовал разные ножи и одежду, выбрасывая их после преступлений, и планировал напасть на офис в Пронске, но увидел дежуривший там наряд полиции.

Возбуждены уголовные дела, суд арестовал грабителя.