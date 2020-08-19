Уфа, , 10:13 — REGNUM Очные торжественные линейки в День знаний пройдут для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов в Башкирии. Об этом сообщается в методических рекомендациях по организации работы школ региона в 2020—2021 годах, опубликованных на сайте министерства образования и науки республики.

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Согласно документу, в школах пройдут торжественные линейки в очном формате только для школьников 1-х, 9-х и 11-х классов. При этом они должны быть проведены в разное время для каждой параллели. Не допускается присутствие на линейках учеников других классов и лиц из других организаций.

Отмечается, что после линейки школьники пройдут в класс, где они примут участие в открытом онлайн-уроке, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. После этого, классный руководитель проведет классный час, на котором расскажет об особенностях обучения в школе в текущем году и правилах пребывания в ней.

Сообщается, что для остальных классов торжественные линейки в очном формате проходить не будут. День знаний для них пройдет в дистанционном режиме: в 10:00 часов глава Башкирии Радий Хабиров проведет «открытый урок», после этого школьники будут подключены к открытому онлайн-уроку, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А затем классный руководитель в дистанционном формате проведет классный час, на котором расскажет об особенностях и правилах поведения в школе в 2020 году.

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