Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на наличие коронавируса протестировали 16 941 человека. Об этом сообщает городской оперативный штаб 19 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Это почти на 3,5 тыс. обследований больше, чем провели в Петербурге днем ранее.

Под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 344 человека, из них 159 — в обсерваторе, 185 — контактные. Граждан на самоизоляции к 19 августа не осталось.

За сутки было обработано 133 вызова в справочную службу по теме коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице Боткина в Петербурге отрицают вторую волну коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Петербурге нашли еще 162 носителя коронавируса