Оренбург, , 10:10 — REGNUM В Оренбургской области судебные приставы объявили в розыск 40-летнего мужчину, который задолжал на содержание дочери более 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным ведомства, должник долгое время уклоняется от уплаты алиментов. Связь с ребенком и его матерью он не поддерживает.

Напомним, за первое полугодие 2020 года служба судебных приставов взыскала с должников пользу детей более 86 млн рублей по алиментам. Административному наказанию подвергли 693 злостных неплательщиков. В 272 случаях были возбуждены уголовные дела.

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