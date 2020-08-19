Тамбов, , 10:10 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 19 августа.

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В числе новых заразившихся двое детей, мальчик и девочка десяти лет, возраст взрослых пациентов от 27 лет до 91 года. Во всех 22 случаях заражением было выявлены среди людей, контактировавших с ранее заразившимися.

Всего за период пандемии на территории Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтвердились в 6477 человек, 5705 выздоровели, 44 скончались. Лечение в стационарах продолжают 246 человек.