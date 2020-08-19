Оттава, , 10:12 — REGNUM КНДР — единственная из 230 стран в мире, гражданам которой запрещено пользоваться интернетом. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на канадскую компанию Visual Capitalist и сингапурское агентство Data Reportal.

Согласно опубликованным данным, основанным на анализе скорости интернета и времени использования социальных сетей в 230 странах, КНДР, население которой 25,72 млн человек, занимает последнее место в списке.

В докладе отмечается, что гражданам Северной Кореи доступна только внутренняя интернет-сеть «Кванмён», в связи с чем северокорейцы не имеют доступа к таким социальным сетям, как Facebook и Twitter.

В отличии от КНДР, в ряде африканских стран с более низким валовым внутренним продуктом, таких как Южный Судан и Эритрея 8%, населения регулярно пользуются интернетом, а в таких странах, как Бурунди и Сомали, — 10% населения.

Эксперты отмечают, что власти Северной Кореи ограничивают доступ населения исключительно по политическим соображениям.