Джакарта, , 10:08 — REGNUM По данным результата опроса, проведенного SMRC, у 70% респондентов в Индонезии есть члены семьи, которые учатся в школе или колледже, сообщает Kompas.

«Большинство, или 67% считают, что онлайн-обучение довольно тяжело оплатить», — говорится в заявлении SMRC.

С другой стороны, не все студенты имеют доступ в интернет для онлайн-обучения. В целом, 24% жителей не имеют доступа в интернет. Те, у кого есть доступ в интернет, используют различные устройства, от смартфонов, ноутбуков и компьютеров. 95,1% респондентов используют смартфоны, а 25,5% респондентов — ноутбуки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Палестины в Индонезии Зухаир Аль-Шун оказался в центре внимания после того, как появился на мероприятии коалиции действий за спасение Индонезии.

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