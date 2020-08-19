Симферополь, , 10:01 — REGNUM 13 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 19 августа.

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«За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 — при скрининге здорового населения (в том числе 1 — прибывший из другого субъекта)», — написал Аксёнов.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1833 человек, 1275 из них выздоровели. Умерли 23 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом. За последние сутки в регионе на коронавирус обследовали 2694 человека.