Магнитогорск, Челябинская область, , 10:01 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области ещё один врач умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает 19 августа минздрав региона.

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Мужчине было 56 лет. С 1989 года он работал врачом-оториноларингологом в местном «Центре охраны материнства и детства». Его работа была связана с плановой и экстренной помощью детям.

Скончался медик 18 августа. Имевшиеся у него болезни существенно осложнила ковидная пневмония. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области умерли несколько медиков, заразившихся коронавирусом.