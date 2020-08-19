Москва, , 09:44 — REGNUM От коронавирусной инфекции в Москве вылечились свыше 200 тыс. человек. Об этом 19 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1242 пациента», — сказала она.

Всего с начала распространения вируса в Москве выздоровели 200 359 человек.

Тем, кто завершил лечение, московские врачи предлагают стать донорами плазмы крови.