Москва, 19 августа 2020, 09:44 — REGNUM От коронавирусной инфекции в Москве вылечились свыше 200 тыс. человек. Об этом 19 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1242 пациента», — сказала она.
Всего с начала распространения вируса в Москве выздоровели 200 359 человек.
Тем, кто завершил лечение, московские врачи предлагают стать донорами плазмы крови.