Железноводск, Ставропольский край, , 09:40 — REGNUM Железноводск с начала года посетили около 35 тысяч туристов. Пандемия коронавируса на порядок снизила турпоток, но ситуация может измениться к концу года. По прогнозам, бархатный сезон принесёт в курортную копилку рост турпотока на 18−20%.

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«Всего к нам приехали 34 572 человека. География — вся Россия. До ситуации с коронавирусом мы в этом году приняли около 5 тысяч иностранных туристов из Израиля, Германии и стран ближнего зарубежья. Бронирований становится все больше каждый день, и при такой тенденции роста уже к концу года мы планируем выйти на показатели прошлых лет. Более того, мониторинг показал, что в этом году в Железноводск приехали люди, которые только начали открывать для себя санаторно-курортное оздоровление, и наша задача — заинтересовать их настолько, чтобы они стали приезжать к нам каждый сезон», — говорит глава ставропольского курорта Евгений Моисеев.

По словам мэра, в Железноводске по-прежнему сохраняется низкий процент отмены бронирования путёвок: так, в августе забронировали более 5 тысяч мест в санаториях, а отменили поездку около 200 человек.

В этом году Железноводск собрал 12,3 млн рублей курортного сбора.