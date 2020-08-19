Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM Размер штрафа для физических лиц в Казахстане за нарушение масочного режима планируют уменьшить в 30 раз. Об этом 19 августа написал уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов на своей странице в Facebook.

По его словам, государственные органы планируют уменьшить штраф с 30 месячных расчетных показателей до одного, или с 83 340 тенге ($200) до 2778 тенге ($6,7). Юридическим лицам размеры штрафов сокращать не будут.

Журсунов добавил, что также планируется разграничить ответственность между предпринимателем и покупателями. В частности, каждый отдельный случай будет рассматриваться индивидуально — к ответственности привлекается конкретное физическое лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, во время карантина в Алма-Ате к административной ответственности привлекли 3423 человека, в том числе 126 юридических лиц.

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