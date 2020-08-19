Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве на базе колледжей более 3 тыс. школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills («компетенции будущего»). Об этом 19 августа сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«За прошедший учебный год более 3 тыс. учеников московских школ прошли обучение по разнообразным компетенциям будущего — от проектирования умного дома до нейропилотирования городского транспорта», — сказала она.

По словам Раковой, столичные колледжи «стали высокотехнологичными центрами профобразования» и провели модернизацию материально-технической базы.

Для студентов «компетенции будущего» есть в 52 столичных колледжах. Среди них — образовательный комплекс градостроительства «Столица», где обучают проектированию 3D-печати в строительстве, а колледж железнодорожного и городского транспорта — диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электромобилей и электробусов.

Вице-мэр отметила, что благодаря новым программам выпускники колледжей обеспечиваются работой сразу после окончания учёбы.