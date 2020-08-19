Киев, 19 августа 2020, 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1967 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 19 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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По данным ресурса, за сутки в стране от последствий коронавирусной пневмонии скончались 28 человек.
За время пандемии на Украине зарегистрировали 96 403 случаев заражения, скончались 2144 человека, выздоровели — 48 925 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Украины и Израиля обратились к ортодоксальным иудеям с призывом не ехать на Украину для празднования Рош-ха-Шана или еврейского Нового года.
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