Киев, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1967 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 19 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

По данным ресурса, за сутки в стране от последствий коронавирусной пневмонии скончались 28 человек.

За время пандемии на Украине зарегистрировали 96 403 случаев заражения, скончались 2144 человека, выздоровели — 48 925 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Украины и Израиля обратились к ортодоксальным иудеям с призывом не ехать на Украину для празднования Рош-ха-Шана или еврейского Нового года.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина и Израиль призвали хасидов не ехать в Умань