Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM В Невском районном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лидеров так называемой «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Их обвиняют в экстремизме, незаконной предпринимательской деятельности и легализации («отмывании») преступных доходов. Свою вину подсудимые не признают и представляют себя «узниками совести».

На процессе по делу Ивана Мацицкого, Сахиба Якуба оглы Алиева, Галины Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой 18 августа огласили обвинительное заключение. После чего предоставили право высказаться фигурантам.

«В чем их обвиняют им непонятно. Вину они не признают», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подсудимые сравнили себя с Коперником, которого преследовала инквизиция, заявили суду, что их репрессируют якобы по признаку вероисповедания.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» извлекла незаконный доход в размере более 276 млн рублей. Были найдены документальные и вещественные доказательства, подтверждающие преступный характер деятельности этой группы, в том числе — совершение ими преступлений на почве экстремизма, таких как организация экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, а также осуществление незаконной предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов.

В следующем заседании суд приступит к допросу свидетелей по «делу сайентологов».

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