Лима, , 09:28 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось до 549 321 после выявления в течение последних суток еще 4565 фактов и прибавления к ним ранее неучтенных 3263 случаев. Об этом сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране проведено 2 818 943 исследований на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в Перу было зафиксировано 26 658 летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19.

За прошедшие 24 часа в республике по этой причине умерло 177 человек. В настоящий момент в медучреждениях страны находятся 14 092 пациента с COVID-19, а 374 019 больным удалось излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа руководство перуанского района Пакасмайо направило в посольство РФ в Перу официальный запрос о получении доступа к российской вакцине «Спутник V».

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