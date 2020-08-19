Москва, , 09:23 — REGNUM Температура воздуха ночью в центрах мегаполисов из-за деятельности людей повышается летом на четыре-пять градусов, а зимой — на 10−15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Мегаполис — это вообще остров тепла, а особенно центр, так как там проходят всевозможные трубопроводы с обогревами, стены домов нагреваются от солнца днем», — цитирует его ТАСС.

По его словам, зимой температура воздуха ночью в центре мегаполиса может быть выше сразу на 10−15 градусов, чем в других областях города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что на ледовой базе «Мыс Баранова» на архипелаге Северная Земля была зафиксирована рекордная температура с 2013 года.

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