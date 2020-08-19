Краснодар, , 09:22 — REGNUM Торжественные линейки 1 сентября в школах Краснодарского края состоятся. Соответствующее решение принято губернатором края Вениамином Кондратьевым 18 августа, сообщила пресс-служба краевой администрации.

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«В целом эпидситуация сегодня стабильная. Выписаны с выздоровлением 8488 пациентов, в том числе 52 — за последние сутки. Поэтому приняли решение разрешить проводить 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций с учетом всех требований Роспотребнадзора», — прокомментировал решение губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне также было подписано постановление о продлении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края до 3 сентября.

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