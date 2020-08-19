Владикавказ, , 09:21 — REGNUM В Северной Осетии в честь отмечавшегося 18 августа Дня географа прошла акция в Северо-Осетинском государственном университете. Было совершено массовое восхождение на один из безымянных пиков в Казбекско-Джимарайском горном массиве, после чего ему было дано название «Пик географа», пишет ТАСС.

В акции приняли участие студенты и преподаватели факультета географии и геоэкологии. Они поднялись на пик, высота которого 3266 метров, названный теперь в честь географов.

По словам ректора университета, председателя северо-осетинского отделения Русского географического общества (РГО) Алана Огоева, Северная Осетия является «стратегически важным приграничным регионом России с богатым природно-ресурсным потенциалом и культурным наследием». Это обязывает членов отделения РГО взять на себя обязательства по развитию географического образования и просвещения населения республики.