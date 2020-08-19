Москва, , 09:25 — REGNUM Первый в России полигон международного уровня, предназначенный для экстремального вождения бронетехники машин РХБ-разведки РХМ-4, которая создана на базе бронетранспортёра БТР-80, оснащен соответствующим оборудованием на границе Костромской и Ярославской. Об этом 19 августа сообщили в Минобороны РФ.

Также там напомнили, что статус международного полигон учебного центра Военной академии РХБ защиты был присвоен в 2015 году в связи с проведением конкурса «Безопасная среда» и впоследствии проводилось его ежегодное дооснащение.

«В настоящее время поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы. Теперь он позволяет готовить подразделения химической разведки по новейшим методикам», — сообщили в российском военном ведомстве.

Помимо того, указывается, что в настоящее время на полигоне Песочное готовятся и повышают уровень подготовки курсанты из 28 стран, включая страны Азии, Африки и Южной Америки.

Кроме этого, уточняется, что на маршруте, протяженность которого составляет 3 км, можно отрабатывать комплексные нормативы, которые предусматривают выполнение сложнейших элементов химической разведки.

При этом трассы имеют как классические препятствия (макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, зона с ограничителями по габаритам), так и протяжённые участки, имеющие сложный интегрированный комплекс искусственных препятствий для экстремального вождения. В то же время, подразделения РХБ также могут здесь отработать преодоление водной преграды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время поэтапно переоснастят все ракетные полки новейшими комплексами «Ярс», «Сармат» и «Авангард».