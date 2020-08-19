Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве 19 августа ожидается солнечная погода без осадков, сообщает центр «Фобос».

"Характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится, поскольку синоптическая ситуация по-прежнему будет определяться областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и умеренно теплой погоды при температуре в рамках нормы климата августа», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, в Московской области — до 24 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 6 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в атмосфере над Петербургом в настоящее время господствует гребень антициклона, благодаря которому лето в городе продолжается и температура воздуха повышается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сохранится по-летнему тёплая погода