Кампала, , 09:21 — REGNUM Правительство США выдвинуло обвинения в мошенничестве и отмывании денег в отношении стоявших за схемой усыновления лиц, в рамках которой американские семьи усыновляли детей из Уганды, которые на самом деле не являлись сиротами. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Две гражданки США Маргарет Коул и Дебра Пэррис, а также гражданка Уганды адвокат Дора Мирембе обвиняются в сговоре с целью подкупа детей и передачи их американским приемным родителям. По предварительной версии следствия, участники мошеннической схемы зарабатывали сотни тысяч долларов США.

Угандийских детей изымали из их семей с обещанием, что они будут зачислены на специальные образовательные программы в Соединенных Штатах. Вместо этого они были представлены в суды как сироты для усыновления гражданами США, сообщают репортеры.

Министерство финансов США ввело экономические санкции в отношении угандийского адвоката, ее мужа и двух угандийских судей, которые якобы брали взятки, чтобы подписать документы по делам об усыновлении.