Ханты-Мансийск, , 09:17 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 83 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Основные очаги заражения: Сургут — 20 положительных тестов; Нижневартовск — 19; Нефтеюганск — 9; Радужный — 9.

Всего с начала пандемии в Югре на 19 августа зарегистрировано 18 747 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 815 человек, 153 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 19 августа составляет 0,74.